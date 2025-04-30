Верховной Раде не хватило голосов, чтобы увеличить депутатам ежемесячную компенсацию на проезд и аренду жилья

Проект постановления об увеличении суммы компенсации стоимости проезда депутата до 13 тысяч грн в месяц, а также увеличении до 900 грн ежедневной компенсации за аренду жилья не набрал необходимого количества голосов.

Фото: rada.gov.ua

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30 апреля Верховная Рада не собрала необходимого количества голосов, чтобы принять проект постановления 13216, которым предлагалось увеличить до 13 тысяч грн в месяц сумму ежемесячной компенсации стоимости проезда по территории Украины для народных депутатов.

Напоминаем, согласно смете парламента на текущий год, сумма компенсации на проезд составляет 7500 грн в месяц.

Также с 1 мая предлагалось увеличить сумму компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера до 900 грн в сутки. На данный момент она составляет 650 грн в сутки.

Как отмечают инициаторы постановления, с учетом индекса потребительских цен за период 2018–2024 годов размер компенсации должен был вырасти в среднем более чем на 77%. Например, рост цен на топливо по сравнению с 2018 годом увеличился в 4,3 раза или на 400%, коммунальные услуги по сравнению с 2018 годом — до 3,4 раза или в среднем на 59%.

Однако пленарный зал дал за это постановление лишь 208 голосов.

Напоминаем, в аппарате Верховной Рады на запрос относительно количества и источников финансирования официальных заграничных визитов главы комитета по свободе слова Ярослава Юрчишина в Брюссель, Вену и другие места ответили, что эта информация не подлежит разглашению. Вместе с тем, согласно ч. 5 статьи 6 Закона Украины «О доступе к публичной информации», информация относительно использования бюджетных средств, в том числе на командировки народных депутатов, не может быть ограничена.

Автор: Наталя Мамченко

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