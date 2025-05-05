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Рада сделала шаг к защите работников от задержки зарплат — в «Слуге народа» объяснили важность законопроекта

13:21, 5 мая 2025
Народный депутат Ирина Борзова пояснила, что законопроект призван решить проблему постоянных задержек заработной платы, что еще больше усложнилось из-за войны и нестабильной экономической ситуации.
Рада сделала шаг к защите работников от задержки зарплат — в «Слуге народа» объяснили важность законопроекта
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №9510 об усилении защиты требований работников по выплате задолженности по заработной плате, в том числе в случае неплатежеспособности работодателя. Этот проект закона предусматривает пеню для работодателей за задержку выплаты зарплаты и дает право работнику временно прекратить работу в случае задержки.

Народный депутат от фракции «Слуга Народа» Ирина Борзова отметила, что документ направлен на решение проблемы хронической задолженности по зарплате, которая обострилась из-за войны и экономической нестабильности.

«Это сверхважный законопроект по защите прав наших работников, выполнявших свою работу, но не получивших заработную плату. И именно данный законопроект обязывает государство создать такое государственное учреждение, возможно гарантийный фонд, который будет выплачивать именно задолженности по заработной плате работникам», - отметила Борзова.

Она подчеркнула, что нужен европейский подход, в частности, в Европе работают государственные фонды, которые накапливаются за счет государственного бюджета или процента из единого социального вклада.

«И таким образом, работники имеют определенную защиту от государства и получают средства. И именно данный законопроект европейский, он следует лучшим практикам Европы», - добавила депутат.

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Верховная Рада Украины законопроект зарплата

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