$1300 за зняття з розшуку — на хабарі погорів військовослужбовець ТЦК

Зловмисника взяли «на гарячому» під час отримання частини хабаря.

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На Чернігівщині оперативники внутрішньої та власної безпеки ДПСУ спільно з поліцією затримали військовослужбовця ТЦК, який за $1300 обіцяв виключити військовозобов’язаного із переліку осіб у розшуку. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Зловмисника взяли «на гарячому» під час отримання другої частини хабаря – $800. У нього вилучили гроші та інші докази.

Фігуранта затримано і поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

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