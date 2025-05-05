Курська операція, що триває вже 9 місяців, досягла більшості поставлених цілей, — Олександр Сирський

Олександр Сирський підкреслив, що буферна зона, яку Сили оборони України створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз.

Фото: armyinform.com.ua

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Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що курська операція ЗСУ, яка триває вже дев'ять місяців, досягла більшості цілей. Завдяки їй вдалось не допустити ворожої наступальної кампанії в Сумській та Харківській областях.

Сирський зазначив, під час робочої поїздки він нагородив бійців, які відзначилися у ході Курської операції

«Ця операція, що триває вже дев’ять місяців, досягла більшості поставлених цілей. Завдяки нашим активним діям на Курщині вдалося не допустити наступальної кампанії ворога в Сумській і Харківській областях. Буферна зона, яку Сили оборони України створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз», - додав він.

Головнокомандувач ЗСУ відзначив, що одним із підрозділів, який ефективно виконав визначені завдання на території Курської області є 225-й окремий штурмовий полк.

«Мав приємну нагоду поспілкуватися з його бійцями й командирами та вручити їм високі державні та відомчі бойові нагороди – за зразкову стійкість, мужність, героїзм», - заявив Сирський.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ заперечили заяви РФ про нібито завершення бойових дій на території Курської області.

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