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Военный в зоне боевых действий спас и вырастил дикого кабана, фото

12:15, 8 мая 2025
Рискуя собственной жизнью, мужчина спас малыша и вырастил его собственноручно, однако из-за перевода больше не мог оставить ее при себе, поэтому передал зоозащитникам.
Военный в зоне боевых действий спас и вырастил дикого кабана, фото
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Украинский военный обратился в Центр спасения диких животных с просьбой приютить дикого кабанчика, которого он спас в зоне боевых действий.

Мужчина самостоятельно вырастил животное, однако из-за перевода на другую локацию больше не имел возможности оставить его у себя.

«Рискуя собственной жизнью, мужчина спас детеныша и вырастил его собственноручно. Но сейчас его переводят, и он не может больше держать кабана при себе», — сообщили в Центре спасения диких животных.

Чтобы быть уверенным в дальнейшей безопасности кабанчика, защитник передал его под опеку Центра.

«Я не для того рисковал жизнью, спасая его, чтобы его потом съели», — сказал он, передавая животное.

В Центре отметили, что согласились принять кабана, учитывая обстоятельства и искреннюю заботу, проявленную военным.

Кабанчик будет находиться под наблюдением специалистов и жить в безопасности.

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военные животные

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