В Киеве водитель врезался в электроопору — некоторые троллейбусы теперь курсируют с изменениями

На ул. Юрия Илленко из-за повреждения контактной сети в результате ДТП троллейбусы курсируют с изменениями.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 8 мая, в Киеве возле ст. м. «Лукьяновская» произошло ДТП, в результате которого автомобиль сбил контактную опору. От удара опора упала на контактную сеть троллейбусов. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Временно движение троллейбусов организовано следующим образом:

№№ 6, 28 курсируют до ст. м. «Почайна»;

№№ 16, 18, 31, 33 – до ст. м. «Лукьяновская» с проездом через ж/д станцию «Куреневка» и ул. Белорусскую;

№№ 19, 35 – по улицам Елены Телиги, Вадима Гетьмана и Чоколовскому бульвару до ул. Кадетский Гай.

«На место происшествия оперативно выехали специалисты КП «Киевпастранс» и других профильных служб для обследования повреждений и проведения необходимых восстановительных работ», – добавили в КГГА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.