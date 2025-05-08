В США планируют привлечь ChatGPT к процессу контроля лекарств — что известно

США рассматривают возможность использования искусственного интеллекта для сокращения продолжительности проверки новых медикаментов.

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В США хотят использовать искусственный интеллект для ускорения проверки лекарств. Об этом сообщает издание Wired со ссылкой на собственные источники.

Так, компания OpenAI ведет переговоры с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) относительно возможного применения чат-бота ChatGPT для оптимизации процессов проверки медикаментов.

По данным источников, речь идет об инициативе под названием cderGPT — ИИ-платформе, которую, возможно, разрабатывают специально для нужд Центра оценки лекарственных средств (Center for Drug Evaluation, CDE), подразделения FDA, отвечающего за контроль рецептурных и безрецептурных препаратов в США.

Как подчеркивает Wired, полноценная разработка новых лекарств обычно занимает более десяти лет. Внедрение решений от OpenAI может существенно сократить этот срок, особенно на завершающих этапах проверок.

Хотя искусственный интеллект уже некоторое время рассматривается как перспективный инструмент в фармацевтической отрасли, остаются открытыми вопросы надежности таких моделей и предотвращения возможных ошибок.

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