Высший совет правосудия уволил в отставку судью Хозяйственного суда Полтавской области Татьяну Безрук

ВСП уволил в отставку судью Хозяйственного суда Полтавской области.

Источник фото: poltava.to / vkksu.gov.ua

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8 мая Высший совет правосудия принял решение уволить Безрук Татьяну Михайловну с должности судьи Хозяйственного суда Полтавской области.

Судья подала заявление об отставке.

Напомним, что ВСП уволил в отставку 7 судей и оставил без рассмотрения два заявления судей из Киева.

Ранее Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту о назначении двух судей на должности в местные суды.

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