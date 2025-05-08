Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Господарського суду Полтавської області Тетяну Безрук

ВРП звільнила у відставку суддю Господарського суду Полтавської області.

Джерело фото: poltava.to / vkksu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 8 травня вирішила звільнити Безрук Тетяну Михайлівну з посади судді Господарського суду Полтавської області.

Суддя подала заяву про відставку.

Нагадаємо, що ВРП звільнила у відставку 7 суддів та залишила без розгляду дві заяви суддів з Києва.

Раніше Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові про призначення двох суддів на посади до місцевих судів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.