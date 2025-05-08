В США планують залучити ChatGPT до процесу контролю ліків — що відомо

США розглядають можливість використання штучного інтелекту для скорочення тривалості перевірки нових медикаментів.

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В США хочуть використовувати штучний інтелект для прискорення перевірки ліків. Про це повідомляє видання Wired, посилаючись на свої джерела.

Так, компанія OpenAI веде перемовини з Управлінням з контролю за продуктами і ліками США (FDA) щодо можливого використання чат-боту ChatGPT для оптимізації процесів перевірки лікарських засобів.

За даними, мова йде про ініціативу під назвою cderGPT — ШІ-платформу, яку можуть створювати спеціально для потреб Центру з оцінки лікарських засобів (Center for Drug Evaluation, CDE), підрозділу FDA, що займається контролем за рецептурними та безрецептурними препаратами у США.

Як наголошує Wired, повноцінна розробка нових медикаментів зазвичай займає понад десять років. Впровадження рішень від OpenAI може значно скоротити цей період, особливо на фінальних етапах перевірок.

Хоча штучний інтелект вже певний час розглядається як перспективний інструмент для фармацевтичної галузі, досі залишаються відкритими питання щодо надійності моделей та запобігання потенційним помилкам.

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