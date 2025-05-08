У Києві водій влетів в електроопору — деякі тролейбуси тепер курсують зі змінами

На вул. Юрія Іллєнка через пошкодження контактної мережі внаслідок ДТП тролейбуси курсують зі змінами.

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У четвер, 8 травня, у Києві поблизу ст. м. «Лук’янівська» сталася ДТП, унаслідок якої автомобіль збив контактну опору. Від удару опора впала на контактну мережу тролейбусів. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Тимчасово рух тролейбусів організовано:

- №№ 6, 28 курсують до ст. м. «Почайна»;

- №№ 16, 18, 31, 33 – до ст. м. «Лук’янівська» з проїздом через зал. ст. «Куренівка» і вул. Білоруську;

- №№ 19, 35 – вулицями Олени Теліги, Вадима Гетьмана та Чоколівським бульваром до вул. Кадетський Гай.

«На місце події оперативно виїхали фахівці КП «Київпастранс» та інших профільних служб для обстеження пошкоджень і необхідних відновлювальних робіт», - додали у КМДА.

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