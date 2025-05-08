Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

Військовий у зоні бойових дій врятував та виростив дикого кабана, фото

12:15, 8 травня 2025
Ризикуючи власним життям, чоловік врятував малюка та виростив його власноруч, однак через переведення більше не мав змоги залишити її при собі, тому передав зоозахисникам.
Військовий у зоні бойових дій врятував та виростив дикого кабана, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український військовий звернувся до Центру порятунку диких тварин із проханням прихистити дикого кабанчика, якого він врятував у зоні бойових дій.

Чоловік самостійно виростив тварину, однак через переведення більше не мав змоги залишити її при собі.

«Ризикуючи власним життям, чоловік врятував малюка та виростив його власноруч. Але зараз його переводять на іншу локацію, і він не може залишити кабана при собі», — розповіли в Центрі порятунку диких тварин.

Щоб бути впевненим у подальшій безпеці кабанчика, захисник передав його під опіку Центру.

«Я не для того ризикував життям, рятуючи його, аби його з’їли», — сказав він при передачі тварини.

У Центрі зазначили, що погодилися взяти тварину, зважаючи на обставини та щиру турботу, яку виявив захисник.

Кабанчик перебуватиме під наглядом фахівців і житиме в безпеці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Позапроцесуальне спілкування члена ВРП Романа Маселка з керівниками ВККС Пасічником та Омельяном не є підставою для його відводу – ВРП відмовило ДБР

У Державному бюро розслідувань зауважили, що поведінка члена ВРП Романа Маселка створює сумніви у його неупередженості при розгляді заяви заступника голови ВККС Олексія Омельяна.

Конкурс в апеляційні адміністративні суди – ще три кандидата вдало пройшли співбесіди, але не до кінця

Доля кандидатів в апеляції буде залежати від рішення ВККС у пленарному складі

Без реагування ВККС кадрова криза в Одеському та інших апеляційних судах загрожує зупинкою правосуддя — звернення

Ситуація з нестачею суддів в апеляційних судах загострюється і безпосередньо впливає на доступ громадян до правосуддя, що потребує термінового реагування з боку ВККС, ВРП і ДСА.

Як студенти-юристи будуть проходити практику в судах — РСУ погодила програму для вищих навчальних закладів

Університети будуть укладати договори з Державною судовою адміністрацією та судами, а студентів навчатимуть роботі в апараті суду та вмінню писати судові рішення.

ЄСПЛ визнав порушенням відсутність доступу заявників до інформації та документів для оскарження дозволів на НСРД — справа «Денисюк проти України»

У справі «Денисюк проти України» Європейський суд з прав людини вказав на порушення, яке полягало у тому, що заявники не мали доступу до достатньої інформації та документів для оскарження дозволів про проведення НСРД.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Спірідонов
    Михайло Спірідонов
    голова Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Фонова
    Олена Фонова
    суддя Господарського суду Луганської області