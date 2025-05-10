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Европарламент признал действия России в отношении украинских детей геноцидной стратегией

21:40, 10 мая 2025
Принятая резолюция требует немедленного возвращения всех незаконно вывезенных детей, допуска международных организаций и привлечения России к ответственности через международные суды.
Европарламент признал действия России в отношении украинских детей геноцидной стратегией
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Европейский парламент 516 голосами принял резолюцию, в которой осуждает «геноцидную стратегию» России при поддержке Беларуси, направленную на уничтожение идентичности украинских детей. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

В частности, как указано, резолюция требует от России прекращения убийств, депортаций, принудительного перемещения детей, их незаконных усыновлений, насильственной русификации, милитаризации.

Россия должна немедленно сообщить о местонахождении всех депортированных детей и обеспечить их безопасное возвращение в Украину. Россия также должна открыть доступ к детям международным организациям: Международному комитету Красного Креста, Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека, Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ).

В Минсоцполитики отмечают, что депутаты Европарламента подчеркивают, что Евросоюз должен продолжать поддерживать украинскую власть и международные и неправительственные организации в их усилиях по документированию случаев депортаций детей. А также призывают государства — члены ЕС присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

«Международное сообщество должно привлечь Россию к ответственности, усиливая координацию через Международный уголовный суд, Международный суд ООН и Специальный трибунал по расследованию преступления агрессии против Украины», — добавляют там.

Как подчеркивает Европарламент: ни одно мирное соглашение не является полноценным без возвращения детей и привлечения России к ответственности.

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