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Європарламент визнав дії Росії щодо українських дітей геноцидною стратегією

21:40, 10 травня 2025
Ухвалена резолюція вимагає негайного повернення всіх незаконно вивезених дітей, допуску міжнародних організацій та притягнення Росії до відповідальності через міжнародні суди.
Європарламент визнав дії Росії щодо українських дітей геноцидною стратегією
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Європейський Парламент 516 голосами ухвалив резолюцію, якою засуджує «геноцидну стратегію» Росії за підтримки Білорусі, спрямовану на стирання ідентичності українських дітей. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Зокрема, як вказується, резолюція вимагає від Росії припинення вбивств, депортацій, примусового переміщення дітей, їхніх незаконних усиновлень, примусової русифікації, мілітаризації.

Росія повинна негайно повідомити про місцеперебування усіх депортованих дітей і забезпечити їхнє безпечне повернення в Україну. Росія також повинна відкрити доступ до дітей міжнародним організаціям: Міжнародному Комітету Червоного Хреста, Управлінню Верховного комісара ООН з прав людини, Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ).

У Мінсоцполітики зазначають, що депутати Європарламенту наголошують, що Євросоюз повинен продовжувати підтримувати українську владу та міжнародні й неурядові організації в їхніх зусиллях щодо документування випадків депортацій дітей. А також закликають держави — члени ЄС приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

«Міжнародна спільнота повинна притягнути Росію до відповідальності, посилюючи координацію через Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний суд ООН та Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України», - додають там.

Як наголошує Європарламент: жодна мирна угода не є повноцінною без повернення дітей і притягнення Росії до відповідальності.

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