Верховный Суд: Если выбранное экспертное учреждение не может проводить определенный вид экспертизы, суд самостоятельно определяет, кому ее поручить

Если выбранное сторонами экспертное учреждение не имеет права проводить определенный вид экспертизы, суд может поручить проведение такой экспертизы другому учреждению, имеющему необходимые полномочия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В случае, если экспертное учреждение не наделено правом проводить определенные виды экспертиз, суд должен самостоятельно определить другое экспертное учреждение для проведения необходимой экспертизы, если стороны не отказались от ее проведения и она необходима для правильного разрешения дела. Такой подход соответствует принципу справедливого судебного разбирательства и обеспечивает эффективную защиту прав участников процесса.

Такой вывод сделала коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела № 704/88/19:

Истец обратилась в суд с иском к ответчику о признании завещания недействительным, ссылаясь на то, что после смерти дяди она, как единственная наследница по закону, подала заявление о принятии наследства, и 8 июля 2017 года было открыто наследственное дело. Однако 11 января 2018 года ей отказали в выдаче свидетельства о праве на наследство из-за представленного ответчиком завещания дяди, удостоверенного в 2002 году. Считала это завещание недействительным, поскольку оно оформлено не по месту жительства наследодателя, а подписи, по ее мнению, не соответствуют почерку дяди.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, сославшись на вывод соответствующей экспертизы, которым подтверждено, что подпись и надпись в оспариваемом завещании выполнены не завещателем, а другим лицом, а также установлено, что завещание не соответствует дате его составления.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции, решение суда отменил, принял новое решение, которым отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что одно из обществ не является государственным экспертным учреждением, а потому не имеет полномочий на проведение судебной почерковедческой экспертизы.

КГС ВС не согласился с выводами апелляционного суда, постановление суда апелляционной инстанции отменил, дело передал на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, исходя из следующего.

Каждое лицо имеет право на защиту своего гражданского права в случае его нарушения, непризнания или оспаривания. Каждое лицо имеет право обратиться в суд за защитой своего личного неимущественного или имущественного права и интереса (ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 16 ГК Украины).

Почерковедческая экспертиза является видом криминалистической экспертизы, которая, согласно Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 8 октября 1998 года № 53/5 с последующими изменениями, и ст. 7 Закона Украины «О судебной экспертизе», может проводиться только государственными специализированными учреждениями.

Удовлетворяя ходатайство истца о назначении судебной почерковедческой экспертизы, в котором сторона просила поручить проведение экспертизы одному из обществ, против проведения которой не возражала сторона ответчика, суд не разъяснил сторонам, что указанная экспертиза может быть проведена только государственными специализированными учреждениями, и ошибочно определил для проведения экспертизы учреждение, которое не имело полномочий ее проводить.

Вместе с тем ошибка суда не может вменяться в вину участникам судебного разбирательства. В случае, когда экспертное учреждение не наделено правом проводить определенные виды экспертиз, это не означает, что проведение такой экспертизы не может быть поручено другому экспертному учреждению, которое имеет право на проведение экспертиз соответствующего вида, самостоятельно судом, поскольку стороны от проведения судебной экспертизы не отказывались, и для правильного разрешения дела по существу необходимы специальные технические знания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.