Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд: Якщо обрана експертна установа не може проводити певний вид експертизи, суд самостійно визначає, кому її доручити

17:18, 27 травня 2025
Якщо обрана сторонами експертна установа не має права проводити певний вид експертизи, суд може передати виконання такої експертизи іншій установі, яка має необхідні повноваження.
Верховний Суд: Якщо обрана експертна установа не може проводити певний вид експертизи, суд самостійно визначає, кому її доручити
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У разі якщо експертна установа не наділена правом проводити певні види експертиз, суд має самостійно визначити іншу експертну установу для проведення необхідної експертизи, якщо сторони не відмовилися від її проведення і вона необхідна для правильного вирішення справи. Такий підхід відповідає принципу справедливого судового розгляду та забезпечує ефективний захист прав учасників процесу.

Такий висновок зробила колегія суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Обставини справи № 704/88/19:

Позивачка звернулася до суду з позовом до відповідача про визнання недійсним заповіту, посилаючись на те, що після смерті дядька вона як єдина спадкоємиця за законом подала заяву про прийняття спадщини і 8 липня 2017 року було відкрито спадкову справу. Однак 11 січня 2018 року їй відмовили у видачі свідоцтва про право на спадщину через поданий відповідачем заповіт дядька, посвідчений у 2002 році. Вважала цей заповіт недійсним, оскільки його оформлено не за місцем проживання спадкодавця, а підписи, на її думку, не відповідають почерку дядька.

Суд першої інстанції позов задовольнив, посилаючись на висновок відповідної експертизи, яким підтверджено, що підпис і напис в оспорюваному заповіті вчинені не заповідачем, а іншою особою, а також встановлено, що заповіт не відповідає даті його вчинення.

Апеляційний суд не погодився з висновками суду першої інстанції, рішення суду скасував, ухвалив нове рішення, яким відмовив у задоволенні позову, посилаючись на те, що одне із товариств не є державною експертною установою, а тому не має повноважень на здійснення судової почеркознавчої експертизи.

КЦС ВС не погодився з висновками апеляційного суду, постанову суду апеляційної інстанції скасував, справу передав на новий розгляд до суду апеляційної інстанції з огляду на таке.

Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 16 ЦК України).

Почеркознавча експертиза є видом криміналістичної експертизи, яка, згідно з Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5, з подальшими змінами, та ст. 7 Закону України «Про судову експертизу», може проводитися тільки державними спеціалізованими установами.

Задовольняючи клопотання позивача про призначення судово-почеркознавчої експертизи, в якому сторона просила доручити проведення експертизи одному з товариств, проти проведення якої не заперечувала сторона відповідача, суд не роз’яснив сторонам, що вказана експертиза може бути проведена тільки державними спеціалізованими установами та помилково визначив для проведення експертизи установу, яка не мала повноважень її проводити.

Разом із цим помилка суду не може ставитися за провину учасникам судового розгляду. У випадку, коли експертна установа не наділена правом проводити певні види експертиз, це не означає, що проведення такої експертизи не може бути доручено іншій експертній установі, яка має право на проведення експертиз певного виду, самостійно судом, оскільки сторони від проведення судової експертизи не відмовлялися і для правильного вирішення справи по суті необхідні спеціальні технічні знання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд судова експертиза судова практика КЦС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Жінка просила встановити факт проживання однією сім’єю без реєстрації з чоловіком, але при цьому була у шлюбі з іншим – що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що перебування жінки в зареєстрованому шлюбі унеможливлює встановлення судом факту її спільного проживання з іншим чоловіком однією сім'єю без реєстрації шлюбу.

Чоловік вважав, що прийняв спадщину шляхом вступу в управління спадковим майном, але виявилося, що свідоцтво на спадщину видане іншій особі – що вирішив Верховний Суд

Суди вказали, що позовні вимоги є обґрунтованими, однак чоловік пропустив позовну давність.

Жінка купила квартиру, але не знала, що вона перебуває в іпотеці – Верховний Суд пояснив, чи може банк забрати у неї квартиру

Сама по собі відсутність запису про іпотеку в Державному реєстрі іпотек не припиняє іпотеку, проте у випадку добросовісного придбання майна третьою особою, яка покладалася на відомості з реєстру, право іпотеки припиняється.

Вища рада правосуддя шукає бажаючих профінансувати створення ЄСІКС

Після припинення активної діяльності USAID з фінансуванням Судової інформаційно-комунікаційної системи виникли проблеми.

Для набуття юридичної сили передання майнових прав на торговельну марку потребує обов'язкової реєстрації в держреєстрі – Верховний Суд

Відсутність реєстрації не скасовує дійсність договору, однак до моменту державної реєстрації майнові права інтелектуальної власності в набувача не виникають.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Капустинський
    Віктор Капустинський
    керівник апарату Верховного Суду
  • Тетяна Янчук
    Тетяна Янчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду