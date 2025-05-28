Активісти з України виграли суд у Німеччині проти захисника російської співачки Анни Нетребко

Українські активісти виграли судову справу проти німецького диригента Міхаеля Гюттлера, який підтримував російську співачку Анну Нетребко.

Автор фото: Дмитро Пивоваров

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Українські активісти, які організовують протести проти концертів російської оперної співачки Анни Нетребко в Німеччині, здобули перемогу в суді проти її публічного захисника — диригента Міхаеля Гюттлера. Про це пише Суспільне Культура.

Що відомо

Справу ініціювала активістка руху No Netrebko Катерина Плаксій. У 2023 році українські активісти в Німеччині протестували проти виступів російської оперної співачки Анни Нетребко. Одним із тих, хто публічно виступив проти української ініціативи, став німецький диригент Міхаель Гюттлер.

Уже після першої акції руху No Netrebko Гюттлер та його дружина Алєся Шаповалова (росіянка та керівниця російського культурного центру в Німеччині під назвою «Самовар») почали подавати на українських активістів цивільні судові позови. Здебільшого ці позови стосувалися висловлювань у соцмережах або інтерв'ю.

Катерина Плаксій стала четвертою особою, на яку Міхаель Гюттлер подав до суду — за коментар у Facebook. Суд першої інстанції підтримав диригента, однак українська сторона подала апеляцію, а згодом — і зустрічний позов про захист честі та гідності, і процес завершився на їхню користь: суд змусив Гюттлера підписати офіційну заборону на поширення неправдивих тверджень, під загрозою штрафу.

Наразі, за словами активістки, диригент намагається повторно подати ті ж самі претензії, але вже в іншій юридичній формі. Також триває ще один судовий процес — через інші випадки його публічних заяв.

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