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Активисты из Украины выиграли суд в Германии против защитника российской певицы Анны Нетребко

09:06, 28 мая 2025
Украинские активисты выиграли судебное дело против немецкого дирижера Михаэля Гюттлера, который поддерживал российскую певицу Анну Нетребко.
Активисты из Украины выиграли суд в Германии против защитника российской певицы Анны Нетребко
Автор фото: Дмитрий Пивоваров
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Украинские активисты, организующие протесты против концертов российской оперной певицы Анны Нетребко в Германии, одержали победу в суде против ее публичного защитника — дирижера Михаэля Гюттлера. Об этом пишет Общественное Культура.

Что известно

Дело инициировала активистка движения No Netrebko Екатерина Плаксий. В 2023 году украинские активисты в Германии протестовали против выступлений российской оперной певицы Анны Нетребко. Одним из тех, кто публично выступил против украинской инициативы, стал немецкий дирижер Михаэль Гюттлер.

Уже после первой акции движения No Netrebko Гюттлер и его жена Алеся Шаповалова (россиянка и руководительница российского культурного центра в Германии под названием «Самовар») начали подавать на украинских активистов гражданские судебные иски. В основном эти иски касались высказываний в соцсетях или интервью.

Екатерина Плаксий стала четвертым лицом, на которое Михаэль Гюттлер подал в суд — за комментарий в Facebook. Суд первой инстанции поддержал дирижера, однако украинская сторона подала апелляцию, а затем — и встречный иск о защите чести и достоинства, и процесс завершился в их пользу: суд обязал Гюттлера подписать официальный запрет на распространение ложных утверждений под угрозой штрафа.

На данный момент, по словам активистки, дирижер пытается повторно подать те же самые претензии, но уже в другой юридической форме. Также продолжается еще один судебный процесс — по другим случаям его публичных заявлений.

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суд Германия

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