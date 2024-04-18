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Может ли ФЛП на общей системе проводить бартерные операции

22:37, 18 апреля 2024
Ограничений осуществления бартерных операций (взаимозачетов) ФЛП на общей системе налогообложения Налоговым кодексом Украины не предусмотрено.
Может ли ФЛП на общей системе проводить бартерные операции
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Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило, может ли ФЛП на общей системе проводить бартерные операции.

Так, согласно п.п. 14.1.10 п. 14.1 ст. 14 разд. И Налогового кодекса Украины (с изменениями) бартерная (товарообменная) операция – хозяйственная операция, предусматривающая проведение расчетов за товары (работы, услуги) в неденежной форме в рамках одного договора.

Каждая из сторон договора мены является продавцом товара, который он передает в обмен, и покупателем товара, который он получает взамен.

К договору мены применяются общие положения о купле-продаже, положения о договоре поставки, договор контрактации или другие договоры, элементы которых содержатся в договоре мены, если это не противоречит сути обязательства.

Согласно п. 177.2 ст. 177 НКУ объектом налогообложения у физических лиц – предпринимателей на общей системе налогообложения является чистый налогооблагаемый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом (выручкой в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами.

Учитывая вышеизложенное, ограничений по осуществлению бартерных операций (взаимозачетов) физическими лицами – предпринимателями на общей системе налогообложения не предусмотрено.

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