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Чи може ФОП на загальній системі проводити бартерні операції

22:37, 18 квітня 2024
Обмежень щодо здійснення бартерних операцій (взаємозаліків) ФОП на загальній системі оподаткування Податковим кодексом України не передбачено.
Чи може ФОП на загальній системі проводити бартерні операції
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Головне управління ДПС в Одеській області роз’яснило, чи може ФОП на загальній системі проводити бартерні операції.

Так, відповідно до п.п. 14.1.10 п. 14.1 ст. 14 розд. І Податкового кодексу України (із змінами) бартерна (товарообмінна) операція – господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору.

Кожна із сторін договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін.

До договору міни застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про договір поставки, договір контрактації або інші договори, елементи яких містяться в договорі міни, якщо це не суперечить суті зобов’язання.

Відповідно до п. 177.2 ст. 177 ПКУ об’єктом оподаткування у фізичних осіб – підприємців на загальній системі оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходи (виручкою у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами.

Враховуючи вищевикладене, обмежень щодо здійснення бартерних операцій (взаємозаліків) фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування не передбачено.

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