Делегація Мінкульту та столичної влади констатувала, що Гостиний двір у Києві перебуває в аварійному стані, фото

Очільник Мінкульту Ростислав Карандєєв запропонував шукати шляхи, як зберегти Гостиний двір у Києві.

Джерело фото: КМДА

Пам'ятка архітектури Гостиний двір у Києві знаходиться у стадії руйнування. Це констатувала група з представників столичної влади, Міністерства культури, Національного заповідника «Софія Київська», які 18 квітня прибули на Контрактову площу для того, аби поглянути на її стан.

«Основна мета зустрічі – запобігти руйнації пам’ятки, що перебуває в аварійному стані, а також обговорити подальшу долю Гостинного двору (у повідомленні КМДА пам’ятка названа «Гостинний» замість правильної назви – Гостиний – прим. ред.) як майбутнього музейно-виставкового простору у столиці. Наразі ця будівля потерпає через несприятливі природні чинники, більша частина об’єкта перебуває в незаконсервованому стані. Початок повномасштабного вторгнення рф в Україну вніс свої корективи, й протиаварійні роботи на цьому об’єкті не були завершені.

Зараз Гостинний двір перебуває в управлінні Міністерства культури та інформаційної політики. Згідно з проєктно-кошторисною документацією протиаварійні та консерваційні роботи були оцінені в 33 млн грн за цінами 2021 року. На сьогодні вже виконано 50% робіт, хоча Міністерством профінансовано лише понад 9 млн грн. Йдеться винятково про консерваційні роботи», - повідомляє КМДА.

«Реставраційні роботи в Гостиному дворі можливі лише після завершення війни. Проте ми не маємо втратити цей об’єкт. Маємо зберегти нашу культурну спадщину, ідентичність, духовність. Ми повинні знайти спосіб зберегти цю унікальну пам’ятку», – цитує КМДА очільника міністерства культури та інформаційної політики України Ростислава Карандєєва.

«Міністерство культури отримало звернення від столичної влади з пропозицією передати Гостиний двір у комунальну власність Києва для його збереження. Місто готове виділити кошти на протиаварійні та консерваційні роботи Гостиного двору за умови його передачі у власність громади» - повідомили у КМДА.

«На сьогодні будівля Гостинного двору перебуває в аварійному стані та потребує негайних першочергових протиаварійних робіт. Відсутність гідроізоляції, неглибоке залягання метро під будівлею можуть призвести до руйнування пам’ятки та створення загрози техногенного характеру. Київська влада неодноразово зверталася до Кабінету Міністрів України щодо передачі Гостинного двору громаді, аби мати змогу проводити необхідні роботи з порятунку цього об’єкта, що є домінантою Контрактової площі та має знову стати окрасою стародавнього Подолу», – підкреслила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Вона також додала, що «бачить на цьому місці великий музейно-виставковий простір, де б розмістився Музей історії міста Києва».

«Понад 20 років тому цей музей був позбавлений свого приміщення, а саме Кловського палацу, який забрали у громади міста, і тепер там розміщується інша державна інституція, а понад 300 об’єктів музейного фонду не експонуються», – зауважила Ганна Старостенко.

Як зазначають у КМДА, зараз Гостиний двір перебуває в управлінні Міністерства культури та інформаційної політики. Із травня 2021 року Гостиний двір є пам’яткою національного значення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року № 506 «Про зміну категорії пам’яток культурної спадщини», охоронний номер 260097/1. Із 26 серпня 2021 року Гостиний двір під державною охороною.

Джерело фото: КМДА

Автор: Наталя Мамченко

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