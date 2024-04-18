Делегация Минкульта и столичных властей констатировала, что Гостиный двор в Киеве находится в аварийном состоянии, фото

Глава Минкульта Ростислав Карандеев предложил искать пути, как сохранить Гостиный двор в Киеве.

Источник фото: КГГА

Памятник архитектуры Гостиный двор в Киеве находится на стадии разрушения. Это констатировала группа из представителей столичных властей, Министерства культуры, Национального заповедника «София Киевская», которые 18 апреля прибыли на Контрактовую площадь для того, чтобы взглянуть на его состояние.

«Основная цель встречи – предотвратить разрушение находящегося в аварийном состоянии памятника, а также обсудить дальнейшую судьбу Гостинного двора (в сообщении КГГА памятник называется «Гостинный» вместо правильного названия – Гостиный – прим. ред.) как будущего музейно-выставочного пространства в столице. Сейчас это здание страдает из-за неблагоприятных природных факторов, большая часть объекта находится в незаконсервированном состоянии. Начало полномасштабного вторжения россии в Украину внесло свои коррективы, и противоаварийные работы на этом объекте не были завершены.

Сейчас Гостинный двор находится в управлении Министерства культуры и информационной политики. Согласно проектно-сметной документации, противоаварийные и консервационные работы были оценены в 33 млн грн по ценам 2021 года. На сегодняшний день уже выполнено 50% работ, хотя Министерством профинансировано лишь более 9 млн грн. Речь идет исключительно о консервационных работах», - сообщает КГГА.

«Реставрационные работы в Гостином дворе возможны только после войны. Однако мы не должны потерять этот объект. Должны сохранить наше культурное наследие, идентичность, духовность. Мы должны найти способ сохранить этот уникальный памятник», – цитирует КГГА главу министерства культуры и информационной политики Украины Ростислава Карандеева.

«Министерство культуры получило обращение от столичных властей с предложением передать Гостиный двор в коммунальную собственность Киева для его сохранения. Город готов выделить средства на противоаварийные и консервационные работы Гостиного двора при его передаче в собственность общины» - сообщили в КГГА.

«На сегодняшний день здание Гостиного двора находится в аварийном состоянии и нуждается в немедленных первоочередных противоаварийных работах. Отсутствие гидроизоляции, неглубокое залегание метро под зданием может привести к разрушению памятника и созданию угрозы техногенного характера. Киевские власти неоднократно обращались в Кабинет Министров Украины о передаче Гостиного двора общине, чтобы иметь возможность проводить необходимые работы по спасению этого объекта, являющегося доминантой Контрактовой площади и вновь сделать его украшением древнего Подола», – подчеркнула заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

Она также добавила, что «видит на этом месте большое музейно-выставочное пространство, где разместился бы Музей истории города Киева».

«Более 20 лет назад этот музей был лишен своего помещения, а именно Кловского дворца, который забрали у общины города, и теперь там размещается другой государственный институт, а более 300 объектов музейного фонда не экспонируются», – отметила Анна Старостенко.

Как отмечают в КГГА, сейчас Гостиный двор находится в управлении Министерства культуры и информационной политики. С мая 2021 г. Гостиный двор является памятником национального значения в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 19 мая 2021 г. № 506 «Об изменении категории памятников культурного наследия», охранный номер 260097/1. С 26 августа 2021 г. Гостиный двор под государственной охраной.

Джерело фото: КМДА

Автор: Наталя Мамченко

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