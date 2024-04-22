Может ли некоммерческая организация перейти на упрощенную систему налогообложения: разъяснение

Государственная налоговая служба в Днепропетровской области разъяснила, может ли некоммерческая организация перейти на упрощенную систему налогообложения.
Так, согласно пп. 14.1.121 НКУ неприбыльные предприятия, учреждения и организации – неприбыльные предприятия, учреждения и организации, не являющиеся плательщиками налога на прибыль предприятий в соответствии с п. 133.4 НКУ.
Подпунктом 133.4.1 НКУ установлено, что неприбыльным предприятием, учреждением и организацией для целей налогообложения налогом на прибыль предприятий является предприятие, учреждение и организация, одновременно отвечающая следующим требованиям:
Положение абзацев третьего и четвертого пп. 133.4.1 НКУ о требованиях наличия учредительных документов не распространяются на бюджетные учреждения.
Зарегистрированные учреждения и организации (новообразованные), подавшие в установленном порядке документы для внесения в Реестр во время или в течение 10 дней со дня государственной регистрации создания юридического лица и которые по результатам рассмотрения этих документов внесены в Реестр, для целей налогообложения налогом на прибыль предприятий считаются неприбыльными организациями со дня государственной регистрации создания юридического лица.
Учреждения и организации, которые во время или в течение 10 дней со дня государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице подали документы о внесении в Реестр и по результатам рассмотрения этих документов внесены в Реестр, для целей налогообложения налогом на прибыль предприятий считаются неприбыльными организациями со дня государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице.
Главой 1 разд. XIV НКУ установлены правовые основы применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, а также взимания единого налога.
К третьей группе плательщиков единого налога относятся юридические лица – субъекты хозяйствования любой организационно-правовой формы, у которых в течение календарного года объем дохода не превышает 1167 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 01 января налогового (отчетного) года (пп .3 п. 291.4 НКУ);
Виды деятельности, не позволяющие юридическим лицам избрать упрощенную систему налогообложения, приведены в п. 291.5 НКУ.
Кроме того, при переходе на упрощенную систему налогообложения юридическому лицу необходимо учитывать ограничение совокупности долей учредителей в уставном капитале, установленное пп. 291.5.5 НКУ.
Регистрация предприятия как плательщика единого налога осуществляется путем внесения соответствующих записей в реестр плательщиков единого налога (п. 299.1 НКУ).
Следовательно, юридическое лицо, внесенное в Реестр, может выбрать третью группу упрощенной системы налогообложения в случае соблюдения требований, установленных главой 1 разд. XIV НКУ, при исключении ее из Реестра.
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