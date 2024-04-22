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Может ли некоммерческая организация перейти на упрощенную систему налогообложения: разъяснение

18:23, 22 апреля 2024
Юридическое лицо внесено в Реестр неприбыльных учреждений и организаций: может ли оно выбрать третью группу упрощенной системы налогообложения.
Может ли некоммерческая организация перейти на упрощенную систему налогообложения: разъяснение
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Государственная налоговая служба в Днепропетровской области разъяснила, может ли некоммерческая организация перейти на упрощенную систему налогообложения.

Так, согласно пп. 14.1.121 НКУ неприбыльные предприятия, учреждения и организации – неприбыльные предприятия, учреждения и организации, не являющиеся плательщиками налога на прибыль предприятий в соответствии с п. 133.4 НКУ.

Подпунктом 133.4.1 НКУ установлено, что неприбыльным предприятием, учреждением и организацией для целей налогообложения налогом на прибыль предприятий является предприятие, учреждение и организация, одновременно отвечающая следующим требованиям:

  • образована и зарегистрирована в порядке, определенном законом, регулирующим деятельность соответствующей неприбыльной организации;
  • учредительные документы которой (или учредительные документы организации высшего уровня, на основании которых действует неприбыльная организация в соответствии с законом) содержат запрет распределения полученных доходов (прибылей) или их части среди учредителей (участников в понимании ГКУ), членов такой организации, работников (кроме оплаты их труды, начисления единого социального взноса), членов органов управления и других связанных с ними лиц. Для целей этого абзаца не считается распределением полученных доходов (прибылей) финансирование расходов, определенных пп. 133.4.2 НКУ;
  • учредительные документы которой (или учредительные документы организации высшего уровня, на основании которых действует неприбыльная организация в соответствии с законом) предусматривают передачу активов одной или нескольким неприбыльным организациям соответствующего вида, другим юридическим лицам, осуществляющим негосударственное пенсионное обеспечение в соответствии с законом (для негосударственных пенсионных фондов) , или отнесение к доходу бюджета в случае прекращения юридического лица (в результате его ликвидации, слияния, разделения, присоединения или преобразования). Положение этого абзаца не распространяется на объединения и ассоциации объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительные кооперативы;
  • внесена контролирующим органом в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Положение абзацев третьего и четвертого пп. 133.4.1 НКУ о требованиях наличия учредительных документов не распространяются на бюджетные учреждения.

Зарегистрированные учреждения и организации (новообразованные), подавшие в установленном порядке документы для внесения в Реестр во время или в течение 10 дней со дня государственной регистрации создания юридического лица и которые по результатам рассмотрения этих документов внесены в Реестр, для целей налогообложения налогом на прибыль предприятий считаются неприбыльными организациями со дня государственной регистрации создания юридического лица.

Учреждения и организации, которые во время или в течение 10 дней со дня государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице подали документы о внесении в Реестр и по результатам рассмотрения этих документов внесены в Реестр, для целей налогообложения налогом на прибыль предприятий считаются неприбыльными организациями со дня государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице.

Главой 1 разд. XIV НКУ установлены правовые основы применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, а также взимания единого налога.

К третьей группе плательщиков единого налога относятся юридические лица – субъекты хозяйствования любой организационно-правовой формы, у которых в течение календарного года объем дохода не превышает 1167 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 01 января налогового (отчетного) года (пп .3 п. 291.4 НКУ);

Виды деятельности, не позволяющие юридическим лицам избрать упрощенную систему налогообложения, приведены в п. 291.5 НКУ.

Кроме того, при переходе на упрощенную систему налогообложения юридическому лицу необходимо учитывать ограничение совокупности долей учредителей в уставном капитале, установленное пп. 291.5.5 НКУ.

Регистрация предприятия как плательщика единого налога осуществляется путем внесения соответствующих записей в реестр плательщиков единого налога (п. 299.1 НКУ).

Следовательно, юридическое лицо, внесенное в Реестр, может выбрать третью группу упрощенной системы налогообложения в случае соблюдения требований, установленных главой 1 разд. XIV НКУ, при исключении ее из Реестра.

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