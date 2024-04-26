На Закарпатье трое вооруженных мужчин ворвались в дом пенсионерки, связали ее и требовали деньги

Потерпевшая смогла вызвать полицию только через 8 часов после нападения, однако всех злоумышленников задержали.

Источник фото: Национальная полиция Украины

Полиция Закарпатья успешно задержала вооруженных злоумышленников, которые совершили нападение на 79-летнюю пенсионерку в Раховском районе. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В результате разбойного нападения трое злоумышленников, скрытые масками, проникли в дом женщины, связали ее и угрожали оружием, требуя деньги и ценности. Не получив от потерпевшей необходимой информации, нападавшие похитили почти 8 500 долларов, мобильный телефон и ювелирные украшения, оставив пенсионерку связанной в доме.

"25 апреля около 12 часов полицейские Раховщины получили сообщение о разбойном нападении на 79-летнюю пенсионерку в селе Костылевка: к женщине в дом ворвались несколько человек в масках, связали потерпевшей руки и ноги скотчем и угрожали оружием", - говорится в сообщении полиции.

Происшествие произошло в 4 часа утра, когда потерпевшая еще спала. После того как женщину связали, вооруженные нападавшие, угрожая убийством, требовали у нее информацию о месте, где она хранит все сбережения и документы на иностранную фирму, принадлежавшую ее покойному сыну. Не получив от потерпевшей нужной информации, фигуранты забрали из дома почти 8 500 долларов, мобильный телефон, ювелирные украшения и бросили пенсионерку связанной в доме.

Женщине удалось вызвать помощь только через 8 часов после нападения.

В результате разбойного нападения, трое злоумышленников, скрытые масками, проникли в дом женщины, связали ее и угрожали оружием, требуя деньги и ценности. Не получив от потерпевшей необходимой информации, нападавшие похитили почти 8 500 долларов, мобильный телефон и ювелирные украшения, оставив пенсионерку связанной в доме.

После получения сигнала, полицейские сразу начали расследование, по которому в трех районах области правоохранители задержали всех причастных к преступлению: 33-летнего фигуранта из Раховского района поймали в Мукачево, 49-летнего села Черноголова - в Ужгородском районе, третьего сообщника из Ужгородского района - в Раховском районе.

Злоумышленникам инкриминируют ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - разбой, связанный с проникновением в жилье и направленный на завладение имуществом в крупных размерах. Каждому из задержанных грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. У них изъят травматический пистолет и более 40 тысяч долларов, которые сейчас проверяются относительно их происхождения и причастности к другим преступлениям на территории области.

Злоумышленников поместили в изолятор временного содержания, а следствие продолжается.

Источник фото: Национальная полиция Украины

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.