Части заявителей на компенсацию єВідновлення отказывают: Елена Шуляк объяснила, как этого избежать

Стала известна основная причина отказа и как ее избежать.

Источник фото: Виталий Носач/РБК-Украина

На новые дома, приобретенные с помощью программы компенсаций єВідновлення, украинцы за месяц потратили более 1 млрд гривен. К сожалению, в компенсации за уничтоженное жилье отказали 386 заявителям. Одна из основных причин – жилье не было внесено в Государственный реестр вещных прав.

Как сообщила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, по состоянию на начало апреля жилищные сертификаты єВідновлення на сумму 9,1 млрд гривен выдали 5 246 заявителям, а по состоянию на начало мая общая сумма выданных сертификатов достигла 10,6 млрд. Именно такую сумму могут потратить на приобретение новых домов 6 303 владельца сертификатов.

Так, Шуляк подчеркнула, что в течение месяца в жилищном сертификате єВідновлення, который можно обменять на новый дом, отказано только 386 заявителям. Однако, общее количество отказов постепенно уменьшается.

«В период с 7 апреля по 6 мая на компенсацию за уничтоженное жилье подалась 1 651 семья. И отказано только 23% из них. При этом, например, процент отказов на 3 марта составил 34%», – пояснила Елена Шуляк.

В перечне основных причин отказа – случаи, когда жилье не зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав (ГРВП). Именно поэтому, отметила глава партии «Слуга Народа», все правоучредительные документы, право собственности на квартиру, на дом нужно обязательно взять, пойти к нотариусу, ЦНАП или к государственному регистратору и проверить, внесены ли данные в такой Реестр – поскольку он начал работать только с 2013 года, очень много недвижимости туда и до сих пор не внесено. Из-за этого людям в компенсации, к сожалению, отказывают, поскольку запись в ГРВП позволяет убедиться, что претендует на компенсации именно собственник уничтоженного жилья.

«Мы понимаем, что часть людей еще доносит данные, кто-то пытается восстановить правоучредительные документы, потому что у многих они либо сгорели, либо вообще были утеряны. Поэтому важно, чтобы у ГРВП была соответствующая запись. Если ее нет, получить право на компенсацию человек может только через суд. Но как показывает судебная практика – это тоже не больно и не страшно, поскольку суды обычно выносят такие решения в пользу истцов», – отметила Елена Шуляк.

Она также отметила, что качество работы программы, оказывающей непосредственное влияние на количество отказов в компенсациях как за уничтоженное, так и за поврежденное жилье, постоянно улучшают. В частности, этому очень помогло проведение публичных консультаций осенью прошлого года, на которых общественность и получатели компенсации сумели подсветить некоторые недостатки работы єВідновлення.

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