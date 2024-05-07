Частині заявників на компенсацію єВідновлення відмовляють: Олена Шуляк пояснила, як цього уникнути

Стала відома основна причина відмови і як її уникнути.

Джерело фото: Віталій Носач/РБК-Україна

На нові домівки, придбані за допомогою програми компенсацій єВідновлення, українці протягом місяця витратили більше 1 млрд гривень. На жаль, у компенсації за знищене житло відмовили 386 заявникам. Одна з основних причин –житло не було внесене у Державний реєстр речових прав.

Як повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, станом на початок квітня житлові сертифікати єВідновлення на суму 9,1 млрд гривень видали 5 246 заявникам, а станом на початок травня загальна сума виданих сертифікатів сягнула 10,6 млрд. Саме таку суму можуть витратити на придбання нових домівок 6 303 власника сертифікатів.

Так, Шуляк підкреслила, що протягом місяця у житловому сертифікаті єВідновлення, який можна обміняти на нову домівку, відмовлено лише 386 заявникам. Однак, загальна кількість відмов поступово зменшується.

«В період з 7 квітня по 6 травня на компенсацію за знищене житло подалася 1 651 родина. І відмовлено лише 23% з них. При цьому, наприклад, відсоток відмов станом на 3 березня становив 34%», – пояснила Олена Шуляк.

У переліку основних причин відмови – випадки, коли житло не зареєстроване у Державному реєстрі речових прав (ДРРП). Саме тому, зазначила очільниця партії «Слуга Народу», всі правоустановчі документи, право власності на квартиру, на будинок, треба обов’язково взяти, піти до нотаріуса, ЦНАПу або до державного реєстратора і перевірити, чи внесені дані до такого Реєстру – оскільки він почав працювати тільки з 2013 року, дуже багато нерухомості туди і досі не внесено. Через це людям у компенсації, на жаль, відмовляють, оскільки запис у ДРРП дозволяє переконатися, що претендує на компенсації саме власник знищеного житла.

«Ми розуміємо, що частина людей ще доносить дані, хтось намагається поновити правоустановчі документи, тому що у багатьох вони або згоріли, або взагалі були загублені. Тому надважливо, щоб у ДРРП був відповідний запис. Якщо його немає, отримати право на компенсацію людина може тільки через суд. Але як показує судова практика – це також не боляче і не страшно, оскільки суди зазвичай виносять такі рішення на користь позивачів», – зазначила Олена Шуляк.

Вона також зазначила, що якість роботи програми, яка безпосередньо впливає на кількість відмов у компенсаціях як за знищене, так і за пошкоджене житло, постійно покращують. Зокрема, цьому дуже допомогло проведення публічних консультацій восени минулого року, на яких громадськість і отримувачі компенсації зуміли підсвітити деякі недоліки роботи єВідновлення.

Так, за підсумками цієї роботи, було внесено зміни в законодавстві, які дозволили подавати заяви на компенсацію не лише через Дію, а за допомогою ЦНАП і через нотаріусів. До того ж, почали приймати заявки у випадках, коли у житла кілька співвласників.

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