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Продавали аграріям підроблені документи на сільгосптехніку: на Буковині судитимуть шахраїв

22:40, 7 травня 2024
Ціни коливались в межах 3-7 тисяч гривень за комплект документів.
Продавали аграріям підроблені документи на сільгосптехніку: на Буковині судитимуть шахраїв
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На Буковині судитимуть міжрегіональне угруповання шахраїв, які видавали підроблені документи на сільськогосподарську техніку за офіційні та продавали їх аграріям. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Так, прокурори передали до суду обвинувальний акт стосовно організатора та двох його спільників за фактами шахрайства, закінченого замаху на шахрайство та підроблення офіційних документів і їх збуту (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28  ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, налагодив злочинну схему 28-річний житель Чернівецького району. До протиправної діяльності чоловік залучив 33-річного брата та знайомого жителя Прикарпаття.

Підозрювані діяли на території двох областей України. Інформацію про продаж «оригінальних» офіційних документів до сільськогосподарської техніки старого зразка (з розборки), вони поширювали через підставні профілі у соціальній мережі та на популярному торговельному інтернет-майданчику оголошень. Насправді ж шахраї продавали аграріям підроблені офіційні документи. Ціни коливались в межах 3-7 тисяч гривень за комплект, а замовлення надсилались поштою на умовах післяплати.

Встановлено, що з березня по жовтень 2023 року злочинне угруповання здійснило підробку з метою збуту 28 комплектів документів і шахрайським шляхом заволоділи грошима 13 громадян, крім того, чоловіки здійснили 9 замахів на незаконне заволодіння коштами добросовісних покупців.

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