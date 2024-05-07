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Литва попереджає про можливі провокації рф 9 травня

20:20, 7 травня 2024
Департамент державної безпеки Литви застерігає, що росія може готувати провокації або насильницькі інциденти.
Литва попереджає про можливі провокації рф 9 травня
Джерело фото: nerukhomi.ua
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Департамент державної безпеки (ДДБ) Литви попереджає про можливі провокації з боку російської федерації у країні напередодні 9 травня. Цю заяву наводить Delfi.

Спецслужби Литви нагадали, що минулого року пам'ятники, присвячені антирадянському опору в країнах Балтії, були цілеспрямовано знищені перед Днем Перемоги, коли росія відзначає свято перемоги СРСР над нацистською Німеччиною.

Розвідка Литви вважає, що ймовірність подібних атак або провокацій у Литві залишається підвищеною у найближчій перспективі.

«Не можна виключати, що під час цих подій можуть статися провокації або насильницькі інциденти», — зазначив представник ДДБ у коментарі BNS цього тижня.

Департамент закликає громадян негайно повідомляти про будь-які помічені в соціальних мережах публікації, що пропонують фінансову винагороду за акти вандалізму та порушення інших правових актів Литви.

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