Литва попереджає про можливі провокації рф 9 травня

Департамент державної безпеки (ДДБ) Литви попереджає про можливі провокації з боку російської федерації у країні напередодні 9 травня. Цю заяву наводить Delfi.
Спецслужби Литви нагадали, що минулого року пам'ятники, присвячені антирадянському опору в країнах Балтії, були цілеспрямовано знищені перед Днем Перемоги, коли росія відзначає свято перемоги СРСР над нацистською Німеччиною.
Розвідка Литви вважає, що ймовірність подібних атак або провокацій у Литві залишається підвищеною у найближчій перспективі.
«Не можна виключати, що під час цих подій можуть статися провокації або насильницькі інциденти», — зазначив представник ДДБ у коментарі BNS цього тижня.
Департамент закликає громадян негайно повідомляти про будь-які помічені в соціальних мережах публікації, що пропонують фінансову винагороду за акти вандалізму та порушення інших правових актів Литви.
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