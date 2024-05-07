На фронті загинув один з наймолодших оборонців «Азовсталі» Назарій Гринцевич із позивним «Грінка»

Після звільнення з полону Назарій Гринцевич повернувся у військо.

На війні загинув один з наймолодших оборонців "Азовсталі", боєць "Азову" Назарій Гринцевич із позивним "Грінка". Йому був 21 рік. Про це пише УП.

Він три місяці разом із побратимами тримав оборону Маріуполя на "Азовсталі", потрапив у російський полон і після звільнення повернувся до ЗСУЮ, де став командиром взводу оптичних спостерігачів підрозділу "Контакт 12".

Раніше ми писали, що на загинув Заслужений майстер спорту України, дворазовий чемпіон Європи (2016, 2017), учасник Олімпійських ігор Олександр Пєлєшенко.

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