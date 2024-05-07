На фронте погиб один из самых молодых защитников «Азовстали» Назарий Гринцевич с позывным «Гринка»

После освобождения из плена Назарий Гринцевич вернулся в армию.

На войне погиб один из самых молодых защитников "Азовстали", боец "Азова" Назарий Гринцевич с позывным "Гринком". Ему был 21 год. Об этом пишет УП.

Он три месяца вместе с собратьями держал оборону Мариуполя на "Азовстале", попал в российский плен и после освобождения вернулся в ВСУ, где стал командиром взвода оптических наблюдателей подразделения "Контакт 12".

Ранее мы писали, что на войне героически погиб Заслуженный мастер спорта Украины, двукратный чемпион Европы (2016, 2017), участник Олимпийских игр Александр Пелешенко.

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