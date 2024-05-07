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В Черкасской области мужчина информировал уклонистов о местах раздачи повесток: как его наказал суд

22:19, 7 мая 2024
37-летний мужчина предоставлял информацию о времени, дате и местах вручения повесток.
В Черкасской области мужчина информировал уклонистов о местах раздачи повесток: как его наказал суд
Фото: 24tv.ua
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В Черкасской области осужден житель города Чигирин за препятствование мобилизационным мероприятиям. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

В частности, мужчина приговорен к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком за совершение преступления против основ национальной безопасности, предусмотренного (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Доказано, что 37-летний обвиняемый с октября 2023 г. администрировал группу в одном из интернет-приложений, работа которой была направлена на уклонение украинцами от мобилизации в условиях военного положения.

В этом сообществе с целью уклонения лицами призывного возраста от получения мобилизационных повесток мужчиной обеспечивалось постоянное функционирование сообщества и анализ информации о местах раздачи повесток работниками ТЦК и СП в Черкасском районе Черкасской области.

Обвиняемый, зная о важности деятельности работников ТЦК в период военного положения, лично писал текстовые сообщения в чате группы с информацией о времени, дате и местах вручения повесток, а также блокировал пользователей, которые в своих сообщениях писали недостоверные данные о местах выполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Черкасского областного ТЦК и СП.

По результатам следственных (розыскных) действий в январе 2024 года заблокирована деятельность указанного интернет-сообщества.

Санкцией ч. 1 ст. 114-1 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

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