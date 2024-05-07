Суд отправил главу Запорожской епархии УПЦ МП Луку под ночной домашний арест

СБУ объявила митрополиту Луке подозрение в разжигании религиозной вражды.

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Суд отправил главу Запорожской епархии УПЦ (МП) митрополита Луку под ночной домашний арест на два месяца. Об этом говориться в информации СМИ.

В сообщении говорится, что Соломенский районный суд Киева на два месяца отправил под ночной домашний арест главу Запорожской епархии УПЦ (МП) Луку (Андрей Коваленко).

Он должен находиться дома с 22:00 до 6:00.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 1 мая СБУ объявила митрополиту Луке подозрение в разжигании религиозной вражды.

В декабре 2022 года решением СНБО против него были введены персональные санкции.

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