Суд відправив голову Запорізької єпархії УПЦ МП Луку під нічний домашній арешт

СБУ оголосила митрополиту Луці підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі.

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Суд відправив очільника Запорізької єпархії УПЦ (МП) митрополита Луку під нічний домашній арешт на два місяці. Про це йдеться у інформації ЗМІ.

У повідомленні сказано, що Солом’янський районний суд Києва на два місяці відправив під нічний домашній арешт голову Запорізької єпархії УПЦ (МП) Луку (Андрій Коваленко).

Він має перебувати вдома з 22:00 до 6:00.

Як писала «Судово-юридична газета», 1 травня СБУ оголосила митрополиту Луці підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі.

У грудні 2022 року рішенням РНБО проти нього були введені персональні санкції.

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