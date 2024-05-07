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На Черкащині чоловік інформував ухилянтів про місця роздачі повісток: як його покарав суд

22:19, 7 травня 2024
37-річний чоловік надавав інформацію щодо часу, дати та місць вручення повісток.
На Черкащині чоловік інформував ухилянтів про місця роздачі повісток: як його покарав суд
Фото: 24tv.ua
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На Черкащині засуджено жителя міста Чигирин за перешкоджання мобілізаційним заходам. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Зокрема, чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком за вчинення злочину проти основ національної безпеки, передбаченого (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Доведено, що 37-річний обвинувачений з жовтня 2023 року адміністрував групу в одному з інтернет-додатків, робота якої була спрямована на ухилення українцями від мобілізації в умовах воєнного стану.

У цій спільноті, з метою ухилення особами призовного віку від отримання мобілізаційних повісток, чоловіком забезпечувалась постійне функціонування спільноти та аналіз інформації щодо місць роздачі повісток працівниками ТЦК та СП в Черкаському районі Черкаської області.

Обвинувачений, знаючи про важливість діяльності працівників ТЦК у період воєнного стану, особисто писав текстові повідомлення у чаті групи з інформацією щодо часу, дати та місць вручення повісток, а також блокував користувачів, які у своїх повідомленнях писали недостовірні дані щодо місць виконання своїх службових обов’язків співробітниками Черкаського обласного ТЦК та СП.

За результатами слідчих (розшукових) дій у січні 2024 року заблоковано діяльність вказаної інтернет-спільноти.

Санкцією ч. 1 ст. 114-1 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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