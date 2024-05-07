Литва предупреждает о возможных провокациях рф 9 мая

Департамент государственной безопасности Литвы предостерегает, что россия может готовить провокации или насильственные инциденты.

Источник фото: nerukhomi.ua

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы предупреждает о возможных провокациях со стороны российской федерации в стране накануне 9 мая. Это заявление приводит Delfi.

Спецслужбы Литвы напомнили, что в прошлом году памятники, посвященные антисоветскому сопротивлению в странах Балтии, были целенаправленно уничтожены перед Днем Победы, когда россия отмечает праздник победы СССР над нацистской Германией.

Разведка Литвы считает, что вероятность подобных атак или провокаций в Литве остается повышенной в ближайшей перспективе.

"Нельзя исключать, что во время этих событий могут произойти провокации или насильственные инциденты", - отметил представитель ДГБ в комментарии BNS на этой неделе.

Департамент призывает граждан немедленно сообщать о любых замеченных в социальных сетях публикациях, предлагающих финансовое вознаграждение за акты вандализма и нарушения других правовых актов Литвы.

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