Продавали аграриям поддельные документы на сельхозтехнику: на Буковине будут судить мошенников

Цены колебались в пределах 3-7 тысяч гривен за комплект документов.

На Буковине будут судить межрегиональную группировку мошенников, которые выдавали поддельные документы на сельскохозяйственную технику за официальные и продавали их аграриям. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Так, прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении организатора и двух его сообщников по фактам мошенничества, законченного покушения на мошенничество и подделки официальных документов и их сбыта (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч.) .5 ст.

По данным следствия, наладил преступную схему 28-летний житель Черновицкого района. К противоправной деятельности мужчина привлек 33-летнего брата и знакомого прикарпатского жителя.

Подозреваемые действовали на территории двух областей Украины. Информацию о продаже «оригинальных» официальных документов к сельскохозяйственной технике старого образца (по разборке) они распространяли через подставные профили в социальной сети и на популярной торговой интернет-площадке объявлений. На самом же деле мошенники продавали аграриям поддельные официальные документы. Цены колебались в пределах 3-7 тысяч гривен за комплект, а заказы направлялись по почте на условиях наложенного платежа.

Установлено, что с марта по октябрь 2023 года преступная группировка осуществила подделку с целью сбыта 28 комплектов документов и мошенническим путем завладели деньгами 13 граждан, кроме того, мужчины совершили 9 покушений на незаконное завладение средствами добросовестных покупателей.

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