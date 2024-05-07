Чиновницу городского совета Сум подозревают в убыточной закупке аппаратуры в детское медучреждение

Убытки местному бюджету оцениваются в более 5 млн гривен.

Источник фото: npu.gov.ua

Следователи Национальной полиции сообщили о подозрении чиновнице Сумского городского совета, которая по допущенной служебной халатности повлекла более 5 миллионов гривен убытков.

По данным Национальной полиции, в 2021 году Управление здравоохранения Сумского городского совета заключило договор с частной структурой на закупку медицинского оборудования для городской детской клинической больницы. Однако, позже эта закупка безосновательно остановлена, а договор расторгнут. В результате в ноябре 2022 года был объявлен тендер на приобретение того же оборудования, которое было приобретено у другой частной структуры по завышенным ценам, что повлекло убытки в размере более пяти миллионов гривен для бюджета общины.

Следствие установило, что эти действия стали возможными из-за служебной халатности должностного лица Сумского городского совета. Сейчас этому лицу сообщено о подозрении в служебной халатности, имевшей тяжкие последствия.

Согласно Уголовному кодексу Украины, фигурантке этого дела грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. Сейчас продолжается досудебное расследование, в ходе которого решаются вопросы об избрании меры пресечения и устанавливаются все обстоятельства правонарушения.

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