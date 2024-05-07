Посадовицю міської ради Сум підозрюють у збитковій закупівлі апаратури в дитячий медзаклад

Збитки місцевому бюджету оцінюються в понад 5 млн гривень.

Джерело фото: npu.gov.ua

Слідчі Національної поліції повідомили про підозру посадовиці Сумської міської ради, яка за допущеною службовою недбалістю спричинила понад 5 мільйонів гривень збитків.

За даними Національної поліції, у 2021 році Управління охорони здоров'я Сумської міської ради уклало договір з приватною структурою на закупівлю медичного обладнання для міської дитячої клінічної лікарні. Проте, пізніше цю закупівлю безпідставно зупинено, а договір розірвано. В результаті у листопаді 2022 року було оголошено тендер на придбання того ж обладнання, яке було придбано в іншої приватної структури за завищеними цінами, що спричинило збитки в розмірі понад п'ять мільйонів гривень для бюджету громади.

Слідство встановило, що ці дії стали можливими через службову недбалість посадової особи Сумської міської ради. Наразі цій особі повідомлено про підозру у службовій недбалості, що мала тяжкі наслідки.

Згідно з Кримінальним кодексом України, фігурантці цього справи загрожує до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади. Наразі триває досудове розслідування, під час якого вирішуються питання про обрання запобіжного заходу та встановлюються всі обставини правопорушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.