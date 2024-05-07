TikTok подал в суд, чтобы заблокировать закон США о продаже или запрете платформы

Иск является последним шагом TikTok, чтобы предотвратить попытки закрыть его в Соединенных Штатах.

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TikTok и его китайская материнская компания ByteDance подали иск в федеральный суд США 7 мая, пытаясь заблокировать закон, подписанный президентом Джо Байденом, предусматривающий продажу платформы, которой пользуются 170 миллионов американцев, или запрет на ее использование.

Как пишет «Reuters», иск подали в Апелляционный суд округа Колумбия. В нем утверждается, что закон нарушает Конституцию США по ряду причин, включая нарушение Первой поправки по защите свободы слова.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Джо Байден подписал закон, который требует от компании-владельца TikTok продать свою платформу для обмена видео в США, или ей грозит запрет в стране. Закон дает ByteDance время до 19 января. Однако эта новая норма может вызвать сложный юридический конфликт в суде.

Критики такого ультиматума считают, что он нарушает права пользователей TikTok, гарантированные Первой поправкой Конституции.

Ранее заявлялось, что один из ключевых вопросов, который будет рассматриваться в суде, – вмешивается ли законодательство в содержание вещания на платформе TikTok. Основания для ограничения контента нуждаются в дополнительном рассмотрении, отмечают эксперты по праву.

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