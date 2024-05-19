В США мужчина выиграл в лотерею 100 тысяч долларов, вписав в билет номер могилы своей покойной жены

Мужчина признался, что использует один и тот же номер каждый раз, когда играет в лотерею.

В Соединенных Штатах Америки мужчина выиграл в лотерею 100 тысяч долларов, в этом ему помогла покойная жена. Об этом сообщает MassLive.

Отмечается, что Леонард Бич получил бесплатный лотерейный билет благодаря акции, которая действовала в течение целого месяца. В результате он стал одним из трех счастливчиков, которым улыбнулась судьба, и они получили большую сумму денег.

Сам победитель признается, что регулярно играет в лотерею и в день выигрыша использовал определенный набор цифр. В частности, в выигрышном билете он использовал номер из могилы своей покойной жены.

«Это номер ее могилы. Это номер, который я играю каждый день. Я играю у него с полной отдачей», - заявил американец.

Примечательно, что перед покупкой изменившего его жизнь лотерейного билета мужчина посетил кладбище.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.