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В США мужчина выиграл в лотерею 100 тысяч долларов, вписав в билет номер могилы своей покойной жены

17:01, 19 мая 2024
Мужчина признался, что использует один и тот же номер каждый раз, когда играет в лотерею.
В США мужчина выиграл в лотерею 100 тысяч долларов, вписав в билет номер могилы своей покойной жены
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В Соединенных Штатах Америки мужчина выиграл в лотерею 100 тысяч долларов, в этом ему помогла покойная жена. Об этом сообщает MassLive.

Отмечается, что Леонард Бич получил бесплатный лотерейный билет благодаря акции, которая действовала в течение целого месяца. В результате он стал одним из трех счастливчиков, которым улыбнулась судьба, и они получили большую сумму денег.

Сам победитель признается, что регулярно играет в лотерею и в день выигрыша использовал определенный набор цифр. В частности, в выигрышном билете он использовал номер из могилы своей покойной жены.

«Это номер ее могилы. Это номер, который я играю каждый день. Я играю у него с полной отдачей», - заявил американец.

Примечательно, что перед покупкой изменившего его жизнь лотерейного билета мужчина посетил кладбище.

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