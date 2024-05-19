Может ли семья, арендующая квартиру, получить субсидию: ответ Минсоцполитики

Для получения субсидии требуется договор аренды.

В Министерстве социальной политики Украины объяснили, имеет ли право на субсидию семья, проживающая в съемном доме или квартире.

Семьи, арендующие квартиры, имеют право на получение жилищных субсидий. Субсидия может назначаться одному из членов домохозяйства, не зарегистрированных в доме или квартире, но арендующих их.

Для получения субсидии требуется договор аренды.

Однако в случае с внутренне перемещенными лицами жилищные субсидии могут быть перечислены без договора аренды. В этом случае необходимо подать онлайн или офлайн-заявление в Пенсионный фонд Украины.

В Министерстве напомнили, что субсидии не могут быть назначены одновременно по фактическому месту жительства и по месту регистрации.

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