«Укрзализныця» напомнила, как правильно путешествовать вместе с домашними животными

16:07, 19 мая 2024
Для удачной поездки необходимо приобрести для домашнего любимца билет и следовать инструкциям.
«Укрзализныця» напомнила владельцам животных, как правильно путешествовать вместе с домашними питомцами.
Для удачного путешествия необходимо приобрести для животного билет и следовать инструкциям. Стоимость билета на домашнего любимца – такая же, как и стоимость билета на багаж, документ удобно покупать в приложении «Укрзализныци» вместе с приобретением билетов для себя.
Как правильно путешествовать вместе с домашними питомцами
По территории Украины:
- возьмите с собой ветеринарный документ;
- купите билет на любимца, животное до 45 см в холке разместите в контейнере-переноске на руках или на месте для ручной клади;
- больших собак (выше 45 см в холке) можно перевозить только при выкупе всех мест в купе, в наморднике и с поводком (дополнительно нужно купить также билет на любимца).
Базовые правила для выезда за границу (Польша, Чехия, Словакия, Молдова):
- обязательно наличие ветеринарного паспорта международного образца;
- нужно иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;
- мелких животных можно перевозить во всех поездах без выкупа мест;
- большие собаки перевозятся в наморднике на жестком поводке при условии выкупа всех мест в купе.
Базовые правила для выезда за границу (Венгрия, Австрия, Румыния):
- обязательно наличие ветеринарного паспорта международного образца;
- нужно иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;
- мелкие комнатные животные могут путешествовать с владельцами в контейнере-переноске (надо покупать животному отдельный билет);
- крупных животных или животных без контейнера-переноски можно перевозить только в наморднике и на жестком поводке при выкупе всех мест в купе (покупать животному отдельный билет при этом все равно нужно).
Как подготовить животное к выезду за границу:
Пассажирам, планирующим поездку с животными за границу, следует обратиться напрямую в Госпродпотребслужбу за уточнениями и полным перечнем актуальных документов, необходимых для въезда из Украины в желаемую страну и возвращение домой.
В зависимости от страны для въезда из Украины с животным могут требоваться:
- наличие микрочипа у животного,
- действующая вакцинация от бешенства,
- актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства,
- документ, что животное не представляет племенной ценности,
- сертификат соответствия контейнера для животного стандартам IATA,
- свидетельство ВЭТ-1.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.