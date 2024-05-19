Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суспільство

«Укрзалізниця» нагадала, як правильно подорожувати разом з домашніми тваринами

16:07, 19 травня 2024
Для вдалої подорожі необхідно придбати для домашнього улюбленця квиток та дотримуватись інструкцій.
«Укрзалізниця» нагадала, як правильно подорожувати разом з домашніми тваринами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

«Укрзалізниця» нагадала власникам тварин, як правильно подорожувати разом з домашніми улюбленцями.

Для вдалої подорожі необхідно придбати для тваринки квиток та дотримуватись інструкцій. Вартість квитка на домашнього улюбленця - така сама, як і вартість квитка на багаж, документ зручно купувати в застосунку «Укрзалізниці» разом з придбанням квитків для себе.

Як правильно подорожувати разом з домашніми улюбленцями

По території України:

  • візьміть із собою ветеринарний докум­ент;
  • купіть квиток на улюбленця, тварину до 45 см в холці розмістіть в контейнері-переносці на руках або на місці для ручної поклажі;
  • великих собак (вище 45 см в холці) можна перевозити тільки за умови викупу всіх місць в купе, в наморднику та з повідком (додатково треба купити також квиток на улюбленця).

Базові правила для виїзду за кордон (Польша, Чехія, Словаччина, Молдова):

  • обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка;
  • треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;
  • дрібних тварин можна перевозити у всіх поїздах без викупу місць;
  • великі собаки перевозяться у наморднику на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе.

Базові правила для виїзду за кордон (Угорщина, Австрія, Румунія):

  • обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка;
  • треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;
  • дрібні кімнатні тварини можуть подорожувати з власниками в контейнері-переносці (треба купувати тварині окремий квиток);
  • великих тварин або тварин без контейнера-переноски можна перевозити тільки в наморднику та на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе (купувати тварині окремий квиток при цьому все одно потрібно).

Як підготувати тварину до виїзду за кордон:

Пасажирам що планують поїздку з тваринами за кордон варто звернутись напряму до Держпродспоживслужби за уточненнями та повним переліком актуальних документів, необхідних для вʼїзду з України в бажану країну та повернення додому.

Загалом залежно від країни для вʼїзду з України з твариною можуть вимагатись:

  • наявність мікрочипа у тварини,
  • діюча вакцинація від сказу,
  • актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу,
  • документ, що тварина не представляє племінної цінності,
  • сертифікат відповідності контейнеру для тварини стандартам IATA,
  • свідоцтво ВЕТ-1.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прокурор надав доручення слідчому вручити особі підозру, що не було оформлено у формі постанови – Верховний Суд пояснив, коли це є правомірним

Суди першої та апеляційної інстанції вказували, що особа не набула статусу підозрюваного у зв’язку з недотриманням вимог п. 1 ч. 1 ст. 481 КПК, оскільки повідомлення про підозру особі у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК, підписано прокурором області, який з першого дня не входив до групи процесуальних керівників, а після включення його в групу процесуальних керівників немає інформації, що він був старшим групи.

Верховний Суд пояснив, чи потрібна ухвала слідчого судді для використання у виділеному кримінальному провадженні доказів, здобутих у результаті НСРД у первинному провадженні

Чи є допустимим доказом протокол за результатом НСРД, якщо прокурор не надав ухвалу слідчого судді, яка б дозволяла використання у виділеному провадженні доказів, здобутих у первинному провадженні – позиція ВС.

Військовослужбовець хотів звільнитися зі служби у зв’язку з наявністю дружини, яка має інвалідність ІІІ групи і отримав відмову – що вирішив Верховний Суд

Підстава звільнення з військової служби у зв’язку з наявністю дружини із числа осіб з інвалідністю є самостійною підставою, і закон не конкретизує, яка саме група інвалідності повинна бути і чи необхідний догляд за особою

Особовому складу потрібно відпочити, а підрозділ необхідно доукомплектувати – військовослужбовець пояснив, чому відмовляється форсувати Дніпро, але отримав рік дисциплінарного батальйону

Морський піхотинець не погодився з наказом командира на форсування річки Дніпро, оскільки вважав, що після понесених втрат рота не зможе успішно виконати наказ.

Верховний Суд підкреслив передчасність постанови про накладення штрафу у разі, якщо резолютивна частина судового рішення є нечіткою за змістом

У разі, якщо резолютивна частина судового рішення є нечіткою і незрозумілою як для осіб, стосовно яких його ухвалено, то рішення виконавця про застосування до боржника заходів впливу у вигляді штрафу у зв’язку з невиконанням ним цього рішення є передчасним – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гринчук
    Руслан Гринчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Надія Губенко
    Надія Губенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді