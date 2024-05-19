«Укрзалізниця» нагадала, як правильно подорожувати разом з домашніми тваринами

Для вдалої подорожі необхідно придбати для домашнього улюбленця квиток та дотримуватись інструкцій.

«Укрзалізниця» нагадала власникам тварин, як правильно подорожувати разом з домашніми улюбленцями.

Для вдалої подорожі необхідно придбати для тваринки квиток та дотримуватись інструкцій. Вартість квитка на домашнього улюбленця - така сама, як і вартість квитка на багаж, документ зручно купувати в застосунку «Укрзалізниці» разом з придбанням квитків для себе.

Як правильно подорожувати разом з домашніми улюбленцями

По території України:

візьміть із собою ветеринарний докум­ент;

купіть квиток на улюбленця, тварину до 45 см в холці розмістіть в контейнері-переносці на руках або на місці для ручної поклажі;

великих собак (вище 45 см в холці) можна перевозити тільки за умови викупу всіх місць в купе, в наморднику та з повідком (додатково треба купити також квиток на улюбленця).

Базові правила для виїзду за кордон (Польша, Чехія, Словаччина, Молдова):

обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка;

треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;

дрібних тварин можна перевозити у всіх поїздах без викупу місць;

великі собаки перевозяться у наморднику на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе.

Базові правила для виїзду за кордон (Угорщина, Австрія, Румунія):

обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка;

треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;

дрібні кімнатні тварини можуть подорожувати з власниками в контейнері-переносці (треба купувати тварині окремий квиток);

великих тварин або тварин без контейнера-переноски можна перевозити тільки в наморднику та на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе (купувати тварині окремий квиток при цьому все одно потрібно).

Як підготувати тварину до виїзду за кордон:

Пасажирам що планують поїздку з тваринами за кордон варто звернутись напряму до Держпродспоживслужби за уточненнями та повним переліком актуальних документів, необхідних для вʼїзду з України в бажану країну та повернення додому.

Загалом залежно від країни для вʼїзду з України з твариною можуть вимагатись:

наявність мікрочипа у тварини,

діюча вакцинація від сказу,

актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу,

документ, що тварина не представляє племінної цінності,

сертифікат відповідності контейнеру для тварини стандартам IATA,

свідоцтво ВЕТ-1.

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