Чи може сім’я, яка орендує квартиру, отримати субсидію: відповідь Мінсоцполітики

Для отримання субсидії потрібен договір оренди.

У Міністерстві соціальної політики України пояснили, чи має право на субсидію сім'я, яка живе в орендованому будинку або квартирі.

Так, сім'ї, які орендують квартири, мають право на отримання житлових субсидій. Субсидія може призначатися одному з членів домогосподарства, які не зареєстровані в будинку або квартирі, але орендують їх.

Для отримання субсидії потрібен договір оренди.

Однак у випадку з внутрішньо переміщеними особами житлові субсидії можуть бути перераховані без договору оренди. У цьому разі необхідно подати онлайн або офлайн-заяву до Пенсійного фонду України.

У Міністерстві нагадали, що субсидії не можуть бути призначені одночасно за фактичним місцем проживання та за місцем реєстрації.

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