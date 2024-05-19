У США чоловік виграв у лотерею 100 тисяч доларів, вписавши у квиток номер могили своєї покійної дружини

Чоловік зізнався, що використовує один і той самий номер щоразу, коли грає в лотерею.

У Сполучених Штатах Америки чоловік виграв у лотерею 100 тисяч доларів, в цьому йому допомогла покійна дружина. Про це повідомляє MassLive.

Зазначається, що Леонард Біч отримав безкоштовний лотерейний білет завдяки акції, яка діяла протягом цілого місяця. У результаті він став одним із трьох щасливчиків, яким посміхнулася доля, і вони отримали велику суму грошей.

Сам переможець зізнається, що регулярно грає в лотерею і в день виграшу він використовував певний набір цифр. Зокрема, у виграшному квитку він використав номер із могили своєї покійної дружини.

«Це номер її могили. Це номер, який я граю щодня. Я граю в нього з повною віддачею», — заявив американець.

Примітно, що перед купівлею лотерейного квитка, який змінив його життя, чоловік відвідав кладовище.

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