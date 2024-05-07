Как устроить ребенка-ВПЛ в садик и школу и какие документы нужны

Для того чтобы устроить малыша или школьника в учебное заведение, родителям нужно подать заявление о зачислении.

Иллюстративное фото

Стало известно, как устроить в детский сад или школу ребенка, имеющую статус внутренне перемещенного лица.

В частности, такие дети имеют первоочередное право на зачисление в детсады и школы. Для того чтобы устроить малыша или школьника в учебное заведение, родителям нужно подать заявление о зачислении. Об этом сообщает obozrevatel.

К заявлению о зачислении ребенка в заведение дошкольного образования нужно также добавить:

копию свидетельства рождения ребенка;

медицинскую справку, установленной формы вместе с выводом о том, что ребенок может посещать детский сад;

копия документа о праве на льготное зачисление (справка ВПЛ или документ, подтверждающий статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов).

Прием заявлений о зачислении детей может организовываться, в частности с использованием системы электронной регистрации или через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Чтобы устроить ребенка в школу, к заявлению о зачислении нужно добавить:

копию свидетельства рождения ребенка;

медицинскую справку;

копию справки ВПЛ.

Дети-ВПЛ имеют право получать профессионально-техническое, профессиональное высшее и высшее образование на общих основаниях. Кроме того, ученики, которые проживали на временно оккупированной территории, могут продолжить обучение на определенном уровне в Украине за счет государственных средств с проживанием в общежитии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.