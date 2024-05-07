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Як влаштувати дитину-ВПО у садочок та школу та які документи потрібні

22:57, 7 травня 2024
Для того, аби влаштувати малюка або школяра до закладу освіти, батькам потрібно подати заяву про зарахування.
Як влаштувати дитину-ВПО у садочок та школу та які документи потрібні
Ілюстративне фото
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Стало відомо, як влаштувати до дитячого садочки чи школи дитину, яка має статус внутрішньо переміщеної особи.

Зокрема, такі діти мають першочергове право на зарахування до дитсадків та шкіл. Для того, аби влаштувати малюка або школяра до закладу освіти, батькам потрібно подати заяву про зарахування. Про це повідомляє obozrevatel.

До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти потрібно також додати:

  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • медичну довідку, встановленої форми разом з висновком про те, що дитина може відвідувати дитсадок;
  • копія документа про право на пільгове зарахування (довідка ВПО або документ, що підтверджує статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів).

Прийом заяв про зарахування дітей може організовуватися, зокрема, з використанням системи електронної реєстрації чи через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Аби влаштувати дитину у школу, до заяви про зарахування потрібно додати:

  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • медичну довідку;
  • копію довідки ВПО.

Діти-ВПО мають право здобувати професійно-технічну, фахову передвищу та вищу освіту на загальних підставах. Крім того, ті учні, які проживали на тимчасово окупованій території, можуть продовжити навчання на певному рівні в Україні за рахунок державних коштів з проживанням в гуртожитку.

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