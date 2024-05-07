На Ровенщине нетрезвый водитель без водительского удостоверения пытался откупиться от полиции за 2000 гривен

Проверка алкотестером показала уровень алкоголя в крови водителя в 3,57 промилле.

Источник фото: полиция Ровенской области

Житель Ровенского района попытался избежать административной ответственности за без удостоверения и управления в нетрезвом состоянии путем попытки откупиться. По информации полиции, автомобиль "Skoda Fabia" с поврежденным бампером и разбитой фарой был замечен правоохранителями на улице Шевченко в Гоще. Об этом сообщила полиция Ровенской области.

Во время проверки 48-летнего водителя полицейские заметили признаки алкогольного опьянения и обнаружили отсутствие водительского удостоверения. Осмотр алкотестером показал уровень алкоголя в крови в 3,57 промилле, что значительно превышает норму в 17 раз.

Во время составления протокола водитель попытался решить ситуацию на месте, предложив полицейским две тысячи гривен. Однако служащие не согласились на взятку и изъяли деньги. После этого началось досудебное расследование по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Инспекторы сектора реагирования патрульной полиции составили соответствующий протокол.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.