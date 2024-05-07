На Рівненщині нетверезий керманич без водійського посвідчення намагався відкупитися від поліції за 2000 гривень

Перевірка алкотестером показала рівень алкоголю у крові керманича в 3,57 проміле.

Джерело фото: поліція Рівненської області

Житель Рівненського району спробував уникнути адміністративної відповідальності за безпосвідчення та керування у нетверезому стані шляхом спроби відкупитись. За інформацією поліції, автомобіль «Skoda Fabia» з пошкодженим бампером і розбитою фарою був помічений правоохоронцями на вулиці Шевченка у Гощі. Про це повідомила поліція Рівненської області.

Під час перевірки 48-річного водія поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння та виявили відсутність посвідчення водія. Огляд алкотестером показав рівень алкоголю у крові в 3,57 проміле, що значно перевищує норму в 17 разів.

Під час складання протоколу водій спробував вирішити ситуацію на місці, запропонувавши поліцейським дві тисячі гривень. Однак службовці не погодилися на хабар і вилучили гроші. Після цього розпочалося досудове розслідування за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Інспектори сектору реагування патрульної поліції склали відповідний протокол.

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