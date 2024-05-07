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Более тысячи украинцев просят международной защиты в Польше

23:57, 7 мая 2024
1,2 тысячи заявлений от украинцев поступило за первый квартал в Польше.
Более тысячи украинцев просят международной защиты в Польше
Источник фото: volynnews.com
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По данным Департамента по делам иностранцев, украинцы оказались самой большой группой среди заявителей на международную защиту в Польше в первом квартале 2024 года. Заявление о международной защите в этот период подали 1,2 тысячи граждан Украины, сообщает yavp.pl.

Всего за первые три месяца текущего года количество поданных заявлений на международную защиту выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составляя почти 3000 заявлений. Основные заявители оказались из Украины, а также из Беларуси и россии.

Департамент по делам иностранцев в первом квартале 2024 года одобрил предоставление международной защиты в Польше 1,2 тыс. иностранцам. Больше всего заявлений о получении статуса беженца было из Украины - 410 человек. Также предоставили международную защиту 670 гражданам Беларуси и 50 лицам из россии.

Заявления о международной защите рассматривают в течение примерно 6 месяцев, однако в первом квартале 2024 года средний срок рассмотрения составил около 4,5 месяца.

Получая статус беженца, иностранцы имеют право на социальную поддержку, включая проживание, питание и медицинское обслуживание, а также на курсы по изучению польского языка. Просители убежища могут проживать в ячейках для беженцев или за их пределами.

Стоит отметить, что международная защита отличается от временной защиты, которая предоставляется в связи с войной в Украине. Временная защита дает право на проживание в стране, право работать, доступ к образованию и медицинской помощи, и для украинцев в ЕС она продлена до 2025 года.

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